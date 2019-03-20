Diyarbakır'da Çocuk Palyatif Bakım Merkezi Hizmete Açıldı

Diyarbakır'da Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan "Çocuk Palyatif Bakım Merkezi" hizmete açıldı.

Diyarbakır'da Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan "Çocuk Palyatif Bakım Merkezi" hizmete açıldı.



Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Alper Biten, hastanede düzenlenen törende, merkezin Diyarbakır'a kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Kente kazandırdıkları merkez için Bakanlığa ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar'a teşekkür eden Biten, şunları kaydetti:



"Ülkemizdeki 50 yatak sayısına sahip çocuk palyatif bakım merkezlerine 10 yatak daha kazandırmış olduk. Uzun süreli yatışların yapıldığı merkezde refakatçiler de düşünülerek, onlar için kitap okuyup, satranç ve benzeri aktivitelerde bulunacakları bir alan da oluşturulmuş."



İl Sağlık Müdürü Avar da palyatif bakımın, iyileşemeyen veya tedavisi mümkün olmayan rahatsızlığa bağlı son döneme giren hastalara destek vermek amacıyla yapılan işlemleri kapsadığını söyledi.



Palyatif bakımın, hastaların acılarını dindirmek, onları rahatlatmak amacıyla verilen profesyonel desteği içerdiğini anlatan Avar, "Palyatif bakım merkezi, daha önce 'Hastanıza yapacak bir şey yok, eve götürün.' denilen vakaların da bakıldığı, ilgilenildiği merkezlerdir. İlimiz ve bölgemize hizmet verecek merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Kurum müdürleri ve sağlık çalışanlarının da katıldığı törende, konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

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