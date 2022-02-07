DİYARBAKIR'DA ÇOCUK VAKA SAYILARINDA ARTIŞ - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın Covid-19 vaka haritasında riskli iller arasında olan Diyarbakır'da, çocuk vaka oranlarında da artış yaşandı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semih Canpolat, 'Günlük koronavirüs şüphesiyle 80 çocuktan 20'sinin testi pozitif çıkıyor. Hastanede şu an 3'ü yoğun bakım, 18'i kliniklerde olmak üzere 21 çocuk pozitif" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 vaka sayısını 100 binde 243,07, aşılama oranını ise yüzde 63,7 olarak açıkladığı Diyarbakır'da, Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle gelen çocuk sayısı arttı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Semih Canpolat aileleri uyardı. Hastanede yoğun bakım ve kliniklerde tedavi altında bulunan çocukların ailelerinin yüzde 50'sinin aşsız olduğunu, diğerlerinin de eksik aşılı olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Canpolat, 'Maske, mesafe ve temizlik hususlarına uymak noktasında biraz daha esnek davranıldığını görüyoruz. Okulların açılması ile birlikte bu ortam ister istemez biraz daha dağılmış oluyor. Bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bir virüs var, bu virüs mutasyon geçiriyor. En son hali Omicron'un bulaşıcılığının fazla olduğunu biliyoruz. Kısıtlı alanlarda daha az vakit geçirmeye gayret göstermemiz gerekiyor. Bu Omicron'un da çocuklarda da olduğunu vaka artışlarından da tespit edebiliyoruz. Paylaştığımız rakamlarda bunu teyit ediyor' dedi.

Son bir haftada günlük 50 olan şüpheli vaka sayısının 80'le çıktığını kaydeden Dr. Canpolat, "Günlük koronavirüs şüphesiyle 80 çocuktan 20'sinin testi pozitif çıkıyor. Hastanede şu an 3'ü yoğun bakım, 18'i kliniklerde olmak üzere 21 çocuk pozitif, 13'ü de şüpheli olarak tedavi altında. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü 3 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. Entübe değiller. Ailelerin de aşılı olmasını istiyoruz. Yatan hastalara baktığımız zaman yüzde 50'sinden fazlısının aşısız olduğunu görüyoruz. Diğerleri de eksik aşılı. Bu konuda biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor? diye konuştu.

'İLK GÜNLERDEKİ GİBİ DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR'

Uzm. Dr. Canpolat, 'Bu bir gerçek, virüs var, mutasyon geçiriyor. Bulaştırıcılığı fazla olmakla birlikte klinik semptomu daha hafif seyreden bir virüsle karşı karşıyayız. Aileler olabildiğince temizlik, maske ve mesafeye dikkat ederse, ilk günlerdeki gibi daha bir dikkatli olursa bunun da virüsün gücünü zayıflatarak en kısa zamanda bu virüs belasından da kurtulmuş oluruz' ifadelerini kullandı.