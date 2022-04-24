DİYARBAKIR - Çocuklar HEAŞ ve THY Opet'in düzenlediği etkinlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ile THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ tarafından "Geleceğin Pilotları" projesi kapsamında "Bugün pedallar geleceğimiz için çevriliyor" adlı etkinlik düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki etkinlik alanına gelen çocuklar masal karakterleri "Superman" ve "Pamuk Prenses" kostümü giyen oyuncular tarafından karşılandı.

Pamuklu şeker, patlamış mısır ve dondurma ikram edilen çocuklar palyaçolar eşliğinde halat çekme, lokomotif gibi çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.

HEAŞ ve THY Opet temsilcileri, etkinliğe katılan 140 çocuğa bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Ayrıca çocuklara "Geleceğin Pilotları" projesi kapsamında genç ve minik pilot ehliyeti verildi.

HEAŞ Eğitim Müdürü Muhammed Vefa Arıkan, gazetecilere, organizasyon kapsamında Diyarbakır'da 130'u aşkın çocuğa bisiklet armağan etmeye geldiklerini belirtti.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Arıkan, "Ev sahibimiz çok güzel bir ortam hazırlamış. Oyunlar ve etkinlikler onları bekliyor. Onların gönüllerince bir gün olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

THY Opet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zahid Uzunlar ise Diyarbakır'da çocukları sevindirmek için partner kuruluşlarla güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Diyarbakır'da çocuklarla buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Uzunlar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukların mutluluğu bizi çok etkiledi. Bu zamana kadar yorucu çalışmalar yaptık ama bu yorgunluklar sevince dönüştü. Çocuklar çok sıcakkanlı. Onlara bir şey sunduğunuz zaman o sunulandan fazlasını size sevgi ve hürmet olarak gösteriyor. Bunlar da bizi etkiliyor."