Diyarbakır'da çocuklar Yeşilay Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kreş eğitimlerine devam eden minikler, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nı kutladı.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, kreş eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kreş eğitmenleri, miniklere Yeşilay ile ilgili bilgi vererek, sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarını anlattı.

Eğitmenler, çocukların kendilerini bağımlılıktan nasıl korumaları gerektiği ve aile ile iyi bir iletişimin hayatları boyunca önemli olacağını aktardı.

Koronavirüs (kovid19) tedbirlerine uyularak yapılan etkinlikte minikler bağımlılıklara dikkat çekmek için ellerinde "Bağımlı olma özgür ol", "Bir sigara da sen bıraktır, daha güzel bir dünya için" ve "Sigara sağlığa zararlıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Öğrenciler, Yeşilay ile ilgili ezberledikleri şiirleri okudu, şarkılar seslendirdi.