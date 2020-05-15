Diyarbakır'da çocuklara yönelik

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik 2 "Robotik Kodlama Atölyesi" kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yürüttüğü "Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi" kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda biri ilkokul, diğeri ortaokul-lise seviyesi iki Robotik Kodlama Atölyesi kuruldu.

Her bir atölyede 15 öğrencinin eğitim göreceği sınıflarda STEM, Robotik Kodlama, 3D yazıcı ve CNC kullanım ve tasarım eğitimleri verilecek.

Geçen yıl ulusal çapta yapılan "Vex Robotik" yarışmalarında Şanlıurfa, İstanbul ve Kahramanmaraş turnuvalarında birincilik ve ikincilik dereceleri elde eden Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi (BILSEM) Robotik ekibi, atölyeleri ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 15-20 yaş arası gençler için verilen 4 saatlik izin kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde atölyeleri gezip cihazları inceledi, çalışma yaptı.