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Diyarbakır'da çocukların yüz yüze eğitime motivasyonu için "mola sınıfı" hazırlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da çocukların yüz yüze eğitime motivasyonu için "mola sınıfı" hazırlandı

07.09.2021 11:42
Diyarbakır'da çocukların yüz yüze eğitime motivasyonu için

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir ilkokulda öğrencilerin yüz yüze eğitime motivasyonu için "mola sınıfı" hazırlandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir ilkokulda öğrencilerin yüz yüze eğitime motivasyonu için "mola sınıfı" hazırlandı.

İlçenin kırsal Ovabağ Mahallesindeki Ovabağ İlkokulu'nda, yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin yüz yüze eğitime adaptasyonunun sağlanması için bir sınıf oluşturuldu.

Okul idaresi ve öğretmenlerin katkısı ile hazırlanan ve "mola sınıfı" adı verilen sınıfa, öğrencilerin dersten arta kalan zamanlarda dinlenip, eğlenceli zaman geçirmesi için halı ve minderler döşendi.

12 derslikli 270 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü okulda teknolojik materyaller ile satranç, mangala, zeka küpü, pazıl, zeka kartları gibi zeka oyunları ile donatılan sınıf öğrencilerden büyük ilgi gördü.

"Bütün köy okullarımıza bunu yayacağız"

Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine, okulda görevli öğretmenlerin uzun bir süre salgın nedeniyle okuldan uzak kalan çocukların yüz yüze eğitime adaptasyonunu arttırmak için "mola sınıfı" hazırladığını söyledi.

Mola sınıfında zeka oyunlarının yanı sıra teknolojik materyallerin de yer aldığını dile getiren Büyüknalçacı, "Çocuklarımız hem ruhen rahatlayacak hem de ihtiyaçları olan bilgiye internet üzerinden erişebilecek. Tüm öğretmenlerimizin bunda gayreti var. Bu yaptığımız çalışmayla klasik köy algısını yıkmak istiyoruz. Çocuklarımızın İstanbul'da en iyi özel okullarda alınan eğitimden eksik kalmasını istemiyoruz." dedi.

Büyüknalçacı, köy okullarında dezavantaj gibi görünen koşulları avantaja çevirmek için mücadele verdiklerini belirterek, sınıf başına düşen öğrenci sayısındaki düşüş ile çocuklarla tek tek ilgilenme şansının elde edildiğine işaret etti.

Okulların sadece eğitim öğretim yuvası değil aynı zamanda birer sosyalleşme alanı olduğunu anlatan Büyüknalçacı, çocukların salgın nedeniyle uzunca bir süre sosyalleşme imkanından mahrum kaldığına dikkati çekerek, bu "mola sınıfı" sayesinde çocukların etkileşim kurmasının sağlanacağını kaydetti.

Büyüknalçacı, "Teknolojiye doğrudan ulaşabilme imkanı sağlanmış oldu. Köy okulları açısından önemli bir adım atmış olduk. Bu sınıfların devamının gelmesini Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sağlayacağız. Bütün köy okullarımıza bunu yayacağız inşallah. Geçen 1,5 yıl içerisinde kaybettikleri ne varsa üzerine koyarak hiçbir eksikleri olmadan eğitime devam etmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

"Mola sınıfı"nın hayırlı olmasını dileyen Büyüknalçacı, bu projede yer almak ve ismini yaşatmak isteyen gönüllülerin desteklerini beklediklerini ifade etti.

Okulda bir sürü sürpriz karşıladı bizi"

Öğrencilerden Ebru Şimşek, okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Arkadaşlarını çok özlediğini, "mola sınıfı" hazırlanmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Şimşek, "Bir sürü sürpriz karşıladı bizi. Oyunlar, bu oda her şey çok güzel. Okulda arkadaşlarımızla hem eğleniyoruz hem de ders çalışıp, oyun oynuyoruz." dedi.

Mehmet Kaçan da sınıftaki oyunların ve bilgisayarların kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Bahar Demir, okuldaki zamanlarının "mola sınıfı" ile çok eğlenceli olacağını aktardı.

Demir, "Eskiden bu oda, bu oyunlar yoktu. Şimdi bilgisayarlar var, oyunlar var, satranç var." diye konuştu.

Diyarbakır, oyunlar, Çınar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çocukların yüz yüze eğitime motivasyonu için 'mola sınıfı' hazırlandı - Son Dakika


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