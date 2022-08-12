'Düşük ayarlı sahte altın' iddiasına açıklama: Odanın izniyle getirilen ürünleri satıyoruz

DİYARBAKIR'da, çok sayıda düşük ayarlı sahte altın olduğu iddiası ve şikayetiyle polisin operasyon düzenlediği kuyumcu dükkanın işletmecisi Yunus Tatlı (32), iş yerinde 'Kuyumcular Odası'nın izniyle getirilen ürünleri sattıklarını belirtip, hem rakipleri hem de oda başkanlığı tarafından hedef gösterildiklerini öne sürdü. Kriminallerin sonuçlarını bekleyeceklerini söyleyen Tatlı, "Basınla da paylaşacağız inşallah. Yani bu dezenformasyona, yalana ve iftiraya niye ihtiyaç duyuldu ? Çünkü oda başkanlığının piyasaya süreceği projeler önündeki en büyük takoz onlar için biziz" dedi.

Olay, 10 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Emek Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, işletme için 'Düşük ayarlı sahte altın satılıyor' diyerek polise şikayette bulundu. Ekipler, ihbarlar üzerine, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanlığı'ndan rapor istedi. Verilen raporun ardından 2 aylık çalışma yapıldı. Polis, kuyumcu dükkanına öğle saatlerinde operasyon düzenledi. İş yerindeki aramalarda, düşük ayarlı sahte altınlar olduğu iddiasıyla numuneler alındı. Toplanan ürünler, incelenmek üzere kriminale götürüldü.