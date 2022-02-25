Diyarbakır'da kaçak sigara, cep telefonu ve içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kaçak sigara, cep telefonu ve içki ele geçirildi

25.02.2022 14:29
Diyarbakır'da kaçak sigara, cep telefonu ve içki ele geçirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak 4 bin 543 paket sigara, 10 cep telefonu ve 9 litre içki ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak 4 bin 543 paket sigara, 10 cep telefonu ve 9 litre içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı önünde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçtaki aramada, kaçak 4 bin 543 paket sigara, 10 cep telefonu ve 9 litre içki ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da kaçak sigara, cep telefonu ve içki ele geçirildi
Diyarbakır'da kaçak sigara, cep telefonu ve içki ele geçirildi

YORUMLAR
500
Tarihi eser operasyonunda 200 gümüş sikke ele geçirildi Tarihi eser operasyonunda 200 gümüş sikke ele geçirildi Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı

Diyarbakır, Jandarma, Hisarcık, Çınar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaçak sigara, cep telefonu ve içki ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:49:03. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaçak sigara, cep telefonu ve içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement