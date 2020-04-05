Diyarbakır'da çöken kerpiç evde ölen iki kardeş defnedildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çöken kerpiç evde hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

İlçeye bağlı Yaprakbaşı Mahallesi'nde, gece 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin yaşadığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu'nun cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Yaralı olarak Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.