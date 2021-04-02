Diyarbakır'da, çöp gazını enerjiye dönüştürecek tesisin temeli atıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da, çöp gazını enerjiye dönüştürecek tesisin temeli atıldı

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin 'yap- işlet- devret' modeliyle hayata geçireceği, günde yaklaşık 1500 ton atığın bertaraf edilip, elektrik enerjisine dönüştürüleceği tesisin temeli, Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla atıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Karacadağ Çöp Depolama Sahası'nda hayata geçireceği, 'Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY)' projesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, kentte 25 yıldır vahşi depolama yöntemiyle alana dökülen çöplerin neden olduğu koku ve dumanın vatandaşı rahatsız ettiğini söyledi. Karaloğlu, 'yap- işlet- devret' modeliyle ağustos ayında 20 milyon dolara ihale edilen tesis için belediyenin bütçesinden tek kuruş çıkmayacağını belirterek, enerjiden elde edilecek gelirin 28,1'ini belediyenin kasasına koyacakların söyledi. Karaloğlu, 25 yıldır bu kenti yönetenler, her gün dillerinden çevreyi, doğayı düşürmemelerine rağmen Diyarbakır'ın bu büyük problemini çözmek için kıllarını bile kıpırdatmadı; çünkü onlar, Diyarbakır'a hizmet etmeyi sevmiyorlardı. Onlar kendi ideolojilerine hizmet etmeyi amaç edinmişlerdi. Burada atığımızı değerlendirebildiğimiz bütün geri dönüşümlerden istifade edeceğiz. Kalan organiğini gaza çevirip, onu da elektriğe dönüştüreceğiz. Neredeyse çok az atığı burada düzenli depolama alanında bertaraf edeceğiz. Buradaki en büyük amacımız; çevreyi, toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyamıyorsak buralarda geleceğimiz de olmaz. Gelecek nesillere de haksızlık yapmış oluruz. Onun için çevre projelerimize devam edeceğiz dedi.

'15 AYDA TAMAMLANACAK'

Temeli atılan tesisin 15 ayda tamamlanacağını dile getiren Vali Karaloğlu, Bu yatırım, Diyarbakır için Diyarbakır halkı için çok hayırlı yatırım. Emeği geçen herkesi kutluyorum. 15 ay sonunda bütün tesislerin inşaatı, imalatı tamamlanmış olacak. Ben tesislerin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çevremize, suyumuza, toprağımıza inşallah bundan sonra daha çok sahip çıkacağımızın, daha çok koruyacağımızın sözünü buradan Diyarbakırlı hemşehrilerime veriyorum diye konuştu.