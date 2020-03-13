Diyarbakır'da cuma namazında cemaate korona virüsü uyarısı - Son Dakika

Diyarbakır'da cuma namazında hutbe veren İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "O küçücük, gözle görünmeyen virüs, birçok insanın peşinden koştuğu görüşü, ideolojiyi, düşünceyi yerle bir etti. Hani diyorlar ya gözümle görmediğime inanmam, madem ki görmediğin şeye inanmazsın, bu virüse niye inanırsın" dedi.



Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'nde cuma namazında hutbe veren İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, korona virüsü ile ilgili temizlik konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, beş vakit namaz ve abdestin önemine dikkat çekti.



"Virüsle mücadele etmenin en etkili yolu, temizlik"



Bir virüsle dünya devletlerinin mücadele etmeye çalıştığını altını çizen Koç, "O küçücük gözle görünmeyen virüs, birçok insanın peşinden koştuğu görüşü, ideolojiyi, düşünceyi yerle bir etti. Hani diyorlar ya gözümle görmediğime inanmam. Mademki görmediğin şeye inanmazsın, bu virüse niye inanırsın. Söz konusu Allah olunca, söz konusu İslam dini olunca, söz konusu ahiret hayatı olunca bu daha mı zordur. Görmediğime inanmam diyen bütün düşünceleri, ideolojiler ellerinde patlamış oldu. Bu virüsü ben Allah'tan bir nimet olarak görüyorum ve bu virüsle mücadele etmenin en etkili yolu, temizlik olduğunu bize anlatıyor. İlacı bulunana kadar temizliğe dikkat edin. Günde en az 5 defa ellerinizi yıkayın. Diş ve ağız temizliğine dikkat edin" diye konuştu.



"Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayın"



Hz. Muhammed'in (sav) yemeklerden önce ve sonra mutlaka ellerini yıkadığını aktaran Koç, "Elhamdülillah, Rabbimin peygamberi zaten bunu bize öğretmiş. Bundan bin 400 sene önce henüz daha hijyenin ne olduğu bilinmeden, yemekten önce ellerinizi yıkarsanız sağlıklı olursunuz, yemekten sonra ellerinizi yıkarsanız yediğiniz yemeğin bereketini görürsünüz diyen bir peygamberin ümmeti, elhamdülillah bugün en hafif hasarla biz atlatırız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR