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Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan...
6 saat önce
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha, polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha, polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.
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