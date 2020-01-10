Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 'evlat nöbeti' tutan... - Son Dakika

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan...

6 saat önce

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha, polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha, polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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