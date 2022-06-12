Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

12.06.2022 08:18
Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dairede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dairede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Aziziye Mahallesi'ndeki 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan kişi kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ve itfaiye erleri hastanede tedavi altına alındı.

Vali Su, hastanede tedavi görenleri ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında dumandan etkilenenleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki binada çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, vefat eden kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Yangından etkilenen vatandaşlara ve itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Su, "Rabb'im her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
50'ye yakın kişinin etkilendiği yangında 1 kişi hayatını kaybetti 50'ye yakın kişinin etkilendiği yangında 1 kişi hayatını kaybetti Aydın'da sağanaktan dolayı Valiliğe 653 ihbar geldi Aydın'da sağanaktan dolayı Valiliğe 653 ihbar geldi
Kaynak: AA

Diyarbakır, Yenişehir, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 08:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement