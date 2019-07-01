Son Dakika Haberleri: - Diyarbakır'da damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Diyarbakır'da damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

32 dakika önce

- Diyarbakır'da damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, kaynanası ve kayınbabasının bulunduğu araca kurşun yağdırdı.

- Diyarbakır'da damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, kaynanası ve kayınbabasının bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Çıkan çatışmada, kayınpeder hayatını kaybederken kaynana ise yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan R.E., bir kafeden çıkan kaynanası ve kayınbabasının içinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Kayınpederi A.E.'nin de karşılık vermesi sonucu çatışmada çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda araçta bulunan A.E. ağır, eşi ise hafif yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan A.E.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Dehşet saçan damat R.E., olay yerinden kaçmaya çalışırken izinli olan iki polis tarafından yakalanarak silahı ile birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
- Diyarbakır'da damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:01 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:33:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Diyarbakır'da damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]