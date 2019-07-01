Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da damat, kayınpederini tabancayla vurdu
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Diyarbakır'da damat, kayınpederini tabancayla vurdu

2 saat önce

DİYARBAKIR'da Rıdvan E. (28), aralarında husumet olan kayınpederi Aydın Erçedoğan'a (56) tabancayla 11 el ateş etti.

Diyarbakır'da damat, kayınpederini tabancayla vurdu, System.String[]
DİYARBAKIR'da Rıdvan E. (28), aralarında husumet olan kayınpederi Aydın Erçedoğan'a (56) tabancayla 11 el ateş etti. Ağır yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırılırken, kaçan damat kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan E., kafeden çıkarak 64 BD 425 plakalı otomobiline binmek isteyen husumetli olduğu kayınpederi Aydın Erçedoğan'a tabancayla 11 el ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aydın Erçedoğan yere yığılırken, damadı Rıdvan E. kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erçedoğan özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Erçedoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken polis kaçan damadı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:55 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Aydın, Güncel
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