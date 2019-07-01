Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da damat, kayınpederini tabancayla vurdu (2)
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Diyarbakır'da damat, kayınpederini tabancayla vurdu (2)

45 dakika önce

KURTARILAMADIDiyarbakır'da, aralarında husumet olan damadı Rıdvan E.'nin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, ağır yaralanan Aydın Erçedoğan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da damat, kayınpederini tabancayla vurdu (2), System.String[]

KURTARILAMADI
Diyarbakır'da, aralarında husumet olan damadı Rıdvan E.'nin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, ağır yaralanan Aydın Erçedoğan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erçedoğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:51 Kaynak: DHA
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