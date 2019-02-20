Diyarbakır'da Darbe Girişimi Davasında Eski Generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile Eski...
3 dakika önce
Diyarbakır'da darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı.
Diyarbakır'da darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay
Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:44 Kaynak: AA
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