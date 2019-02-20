Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Darbe Girişimi Davasında Eski Generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile Eski...

Diyarbakır'da Darbe Girişimi Davasında Eski Generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile Eski...

3 dakika önce

Diyarbakır'da darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı.

Diyarbakır'da Darbe Girişimi Davasında Eski Generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile Eski..., System.String[]
Diyarbakır'da darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay
Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:44 Kaynak: AA

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