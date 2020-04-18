Diyarbakır'da davullu müzikli açık hava konseri - Son Dakika

Diyarbakır'da davullu müzikli açık hava konseri

Evlerinden çıkamayan vatandaşalar bu jest karşılığında alkış çaldılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde kalanlar için sabah saatlerinde verdiği açık hava konseri sonrası akşamda davullu müzikli konser düzenledi.

Üzerlerinde koruyucu kıyafet bulunan davulcular, balkonlarında kendilerini seyreden vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattılar. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kalan vatandaşalar ise müzik eşliğinde davul çalınmasına karşılık olarak alkışlarla teşekkür ettiler.

Kentin dört bir tarafından verilen konser daha sonra sona erdi.