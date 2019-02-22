Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Değiştirilmiş Çocuk" Adlı Oyun Sahnelendi

Diyarbakır'da "Değiştirilmiş Çocuk" Adlı Oyun Sahnelendi

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Değiştirilmiş Çocuk" adlı oyun sahnelendi.

Diyarbakır'da
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Değiştirilmiş Çocuk" adlı oyun sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinin çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (AŞT) çocuklar için hazırladığı "Değiştirilmiş Çocuk" adlı oyun Diyarbakır'da sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 24 Şubat'a kadar sahnelenecek oyunu çocuklar ilgiyle izliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:58 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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