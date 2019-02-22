Diyarbakır'da "Değiştirilmiş Çocuk" Adlı Oyun Sahnelendi
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Değiştirilmiş Çocuk" adlı oyun sahnelendi.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesince "Değiştirilmiş Çocuk" adlı oyun sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesinin çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
'nun (AŞT) çocuklar için hazırladığı "Değiştirilmiş Çocuk" adlı oyun Diyarbakır'da sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 24 Şubat'a kadar sahnelenecek oyunu çocuklar ilgiyle izliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:58 Kaynak: AA
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