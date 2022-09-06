Diyarbakır'da dehşet...Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da dehşet...Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu

06.09.2022 10:52

Diyarbakır'da dehşet...Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu Adana'da eşiyle boşanma aşamasına gelen ve Diyarbakır'da yaşayan annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Diyarbakır'da dehşet...Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu

DİYARBAKIR - Adana'da eşiyle boşanma aşamasına gelen ve Diyarbakır'da yaşayan annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Olay, Diyarbakır Şeyh Şamil Mahallesi 661. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hediye T., Adana'da eşiyle boşanma aşamasına girince annesinin evine döndü. Bir süre sonra iddiaya göre kocası İ.T., oğluna verdiği pompalı tüfekle annesini vurmak için Diyarbakır'a gönderdi. Y.T. anneannesinin evine gelerek sabah saatlerinde kapıyı çaldı. Kapıyı açan annesi Hediye T.'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan anne, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Y.T. güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Durumu ağır olan Hediye T.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kan gölüne dönen evde inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da dehşet...Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu - Son Dakika

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