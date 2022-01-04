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Diyarbakır'da dengbejler gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Diyarbakır'da dengbejler gençlerle bir araya geldi

04.01.2022 13:56
Diyarbakır'da dengbejler gençlerle bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş sözlü geleneğin ustası dengbejlerle lise öğrencilerini bir araya getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş sözlü geleneğin ustası dengbejlerle lise öğrencilerini bir araya getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sözlü kültürün dün ile bugün arasında köprü kurarak gelecek kuşaklara aktaran dengbejlik geleneğinin korunması ve tanıtılması hedefiyle sürdürülen etkinlikler devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle dengbej geleneğinin gençlere tanıtılması amacıyla "Dengbejler z kuşağı ile buluşuyor" projesi hazırladı.

Proje kapsamında Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonunda öğrenciler ve dengbejlerin bir araya getirildiği etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesinde görevli araştırmacı Zeynep Yaş, öğrencileri dengbejlikle ilgili bilgilendirdi, kentteki dengbejleri anlattı.

Süleyman Demirel Eğitim Kampüsündeki "21 Klam 21 Dengbej" fotoğraf sergisiyle öğrenciler kentte yaşayan dengbejlerle ilgili bilgi sahibi oldu.

Programda, dengbejler tarafından seslendirilen eserler, gençlerin beğenisini kazandı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Diyarbakır, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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