DİYARBAKIR'DA DEPREM SONRASI YERİN ALTINDAN ÇIKAN DUMAN 18 GÜNDÜR TÜTÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA DEPREM SONRASI YERİN ALTINDAN ÇIKAN DUMAN 18 GÜNDÜR TÜTÜYOR

23.02.2023 13:18

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıkan duman, çevredekileri endişelendirdi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıkan duman, çevredekileri endişelendirdi. Bölgede inceleme yapan Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, dumanın deprem kaynaklı olmadığını belirterek, 'Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Numuneler aldık. Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım almasından dolayı yanarak bu dumanları çıkarttığını ön verilere göre kanaat getirdik' dedi.

Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi'nde eski Gümrük Müdürlüğü binasının arkasında yer alan boş arazide yıkıntıların arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yer altından dumanlar yükselmeye başladı. Duman 18 gündür çıkmaya devam edince, çevredekiler Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak'a bildirdi. Bölgeye giden Prof. Dr. Kavak, incelemek üzere dumanın çıktığı yerden numune aldı.

Prof. Dr. Kavak, yaptığı ilk incelemede dumanın depremlerden kaynaklı olmadığın belirterek, 'Vatandaşlar bu dumanın 6 Şubat depreminden itibaren yayıldığını iddia etti. Biz de buraya gelip 'Dumanın nedeni nedir' Bu gaz çıkışına benzer kokunun nedeni nedir?? diye araştırma içine girdik. Bunun depremden kaynaklı değil de bu bölgeye gelen bir depremzede veya başka birilerin gelip ateş yakması sonucu bu dumanın oluştuğunu ilk ön verilere göre kanaat getirdik. Bunun nedeni de şudur; Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Buralardan numuneler aldık. Bu numuneleri ayrıca araştıracağız. Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım almasından dolayı yanarak bu dumanları çıkarttığını ön verilere göre kanaat getirdik. Bu dumanların, insan vücuduna zarar veren kokulu duman çıkarıp yaydığı için bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu temelin dibinde ne kadar katı atığın olup olmadığının tespit edilip bir an önce imha edilmesi lazım. Bu içten yanmanın bitmesi de bulunan katı atığın miktarına göre değişecektir. Eğer katı atığın kapladığı yer fazla ise dumanın yayılması da daha fazla sürecek. İnsan sağlığı açısından zararlı bir gaz içermektedir. Atıklar kimyasal maddeler içermektedir? ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Deprem sonrası yer altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Çevredekiler endişeli Deprem sonrası yer altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Çevredekiler endişeli Dicle Üniversitesi'ne üç ilden getirilen 200 hastadan 149'u taburcu edildi Dicle Üniversitesi'ne üç ilden getirilen 200 hastadan 149'u taburcu edildi

Dicle Üniversitesi, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA DEPREM SONRASI YERİN ALTINDAN ÇIKAN DUMAN 18 GÜNDÜR TÜTÜYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Şampiyonlar Ligi'nde maçın önüne geçen olay! Hakan Çalhanoğlu büyük skandalı önledi
15:00 Depremde öldü zannedilen adam, tam mezarlıkta toprağa verilecekken canlandı
14:55 Haluk Levent, gelen eleştirilerin ardından Ahbap Derneği'nin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu
14:50 Depremin bilançosu artıyor! Can kaybı 43 bini aştı, yıkılan bina sayısı korkunç boyutta
12:04 Deprem sonrası yer altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Çevredekiler endişeli
14:33 Brezilya'da bilardoda kaybeden 2 şahıs, kendilerine gülen 7 kişiyi öldürdü
13:34 "Hükümete her gün bunu soracağız" diyen Babacan: İlk 48 saatte neden harekete geçilmedi?
14:30 Valencia'dan Fenerbahçelileri şok eden sözler: Kesinlikle Emelec'e dönerim
13:57 Adana'da hayrete düşüren bina için yönetimden açıklama geldi! Sorun yapıda değil boyadaymış
13:57 Son Dakika! Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2023 15:34:17. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA DEPREM SONRASI YERİN ALTINDAN ÇIKAN DUMAN 18 GÜNDÜR TÜTÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement