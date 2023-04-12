89 can kaybı yaşanmıştı! Depremde yerle bir olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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89 can kaybı yaşanmıştı! Depremde yerle bir olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı

12.04.2023 12:50

Diyarbakır'da depremde ağır hasar alarak 4 blokundan 1'i yerle bir olan ve enkazda 89 vatandaşın yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

89 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

89 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Hakkında "Olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

89 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı
Kaynak: İHA
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89 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı 89 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı Diyarbakır'da ticari araç Karayolları çalışanlarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'da ticari araç Karayolları çalışanlarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır, Yenişehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 89 can kaybı yaşanmıştı! Depremde yerle bir olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 89 can kaybı yaşanmıştı! Depremde yerle bir olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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