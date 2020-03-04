Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı

14 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır'da da hissedilen depremde hasar gören Batı Karakoç Mahallesi'ndeki ilkokulun yıkımı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır'da da hissedilen depremde hasar gören Batı Karakoç Mahallesi'ndeki ilkokulun yıkımı gerçekleştirildi.


Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç Mahallesi'nde bulunan ilkokul, Elazığ'da meydana gelen deprem sırasında hasar görerek eğitim için riskli hale geldi. İlgili kurumların gerçekleştirdiği inceleme sonucunda binanın eğitim yapılamaz hale geldiği dile getirilerek bu durum Milli Eğitim Müdürlüğüne iletildi. Milli Eğitim Müdürlüğü de Bağlar Belediyesinden yıkım için destek talep etti. Riskli durum üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi, okul binası ve aynı bölgede bulunan öğretmen lojmanı için yıkım kararı aldı.


5 derslikten oluşan okulun ve lojmanın yıkımı gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
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