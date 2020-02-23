Diyarbakır'da derbi kutlamalarında gergin anlar - Son Dakika
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Diyarbakır'da derbi kutlamalarında gergin anlar

6 saat önce

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de galibiyeti alması sonrası taraftar kutlama yapmak istedi.

Diyarbakır'da derbi kutlamalarında gergin anlar, System.String[]

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de galibiyeti alması sonrası taraftar kutlama yapmak istedi. Diyarbakır'daki bir taraftar grubu kutlamalara engel olup, Galatasaray bayrağını yakmak istedi.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşıya geldi. 20 yıl sonra Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı. Diyarbakır'da galibiyeti kutlamak isteyen taraftara, başka takımların taraftar grupları engel olarak Galatasaray bayrağını yakmak istedi. Bazı fanatik taraftarlar, farklı noktalarda araçlara ve dükkanlara saldırdı. Polis ekipleri, olayların uzamasına müsaade etmeyerek taraftarları dağıttı.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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