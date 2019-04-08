Diyarbakır'da Dere Yatağında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aşırı yağışlarla debisi yükselen derede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde aşırı yağışlarla debisi yükselen derede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Körtepe Mahallesi mevkisindeki dere yatağında ot toplamak için gelen 3 kadın ve kadınları kurtaramaya giden çoban aşırı yağmurdan dolayı debisi yükselen dere yatağında mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis
, AFAD
, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Suyun yükselmesi üzerine dere yatağında kalan ağaçlara çıkan vatandaşlar, mahalle sakinleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:08 Kaynak: AA
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