Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 702 kilogram esrar, 510 bin kök kenevi ve 5 bin kök skunuk bitkisi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde yapılan narko-terör operasyonlarında 640 kilogram kubar esrar, 62 kilogram toz esrar, 510 bin kök kenevi ve 5 bin kök skunk bitkisi ile 7 bin50 metre su hortumunun ele geçirildiği belirtildi. - DİYARBAKIR