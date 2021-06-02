Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 2,5 milyon kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 2,5 milyon kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 2,5 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 26 kişi gözaltına alındı.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam edilirken 2021 yılı başında uyuşturucu madde imal eden 85 şahsa yönelik narko-terör Tırpan operasyonları icra edilmişti. Yine geçtiğimiz günlerde terör örgütüne uyuşturucudan elde ettikleri gelirle finans sağlayan 45 şahsa yönelik narko-terör finans operasyonu icra edilmişti. Şimdi de titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı.

87 TİM KATILIYOR

Operasyona jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de katıldı. Operasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevir bitkisi tespit edilerek imha edildi. Bölgede uyuşturucu madde imal eden şahısları tespite yönelik çalışmalar devam ederken şu ana kadar 26 şüpheli tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Uyuşturucu, Jandarma, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 2,5 milyon kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:39 İlker Kaleli'nin dönüm noktası! Bir diziyle hayatı değişti 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi 10:12 Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz 10:06 Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu
10:43
Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek
10:43
İlker Kaleli'nin dönüm noktası! Bir diziyle hayatı değişti
10:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:18:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 2,5 milyon kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]