Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: Tam 858 ton esrara denk geliyor - Son Dakika

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: Tam 858 ton esrara denk geliyor

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: Tam 858 ton esrara denk geliyor Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde son 14 günde icra edilen operasyonlarda 858 ton esrara denk gelen 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton esrar ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde...

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: Tam 858 ton esrara denk geliyor

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Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde son 14 günde icra edilen operasyonlarda 858 ton esrara denk gelen 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde 19 Haziran ve 2 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 858 ton esrara denk gelen 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton 75 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. İstihbari çalışmalar sonucu önceden tespiti yapılan 267 farklı koordinatta, 510 kilogram toz esrar, 2 ton 229 kilogram kubar esrar ve 337 kilogram skunk olmak üzere toplam 3 ton 75 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca toplam 858 ton esrara denk gelen 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 15 adet su motoru, 2 jeneratör ile 16 bin 592 metre su hortumu ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

Diyarbakır, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: Tam 858 ton esrara denk geliyor - Son Dakika
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