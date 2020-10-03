Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tozdan arındırmak için tazyikli sabunlu su ile yıkayıp, dezenfekte ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca oluşturulan ekipler, kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve köpüklü suyla yıkama çalışması yapıyor.

Ekipler ayrıca insanlara zararı olmayan kimyasallarla dezenfekte çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Caddesi, protokol yolu cadde ve kaldırımları araçlar ve personel yardımıyla tazyikli su ile yıkandı.