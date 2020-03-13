Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor, okul ve servisler didik didik dezenfekte ediliyor.

Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor, okul ve servisler didik didik dezenfekte ediliyor.


Diyarbakır'daki okullar koronavirüsüne karşı önlemleri almaya başladı. Okulların en çok kullanılan alanları ve okul servisleri tek tek ekipler tarafından, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla dezenfekte edildi. Okul yönetimi öğrencilerin sağlığı açısından çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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