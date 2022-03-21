Diyarbakır'da "Dicle Baraj Gölü Koruma Planı" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce, "Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin en önemli su kaynağı olan Dicle Baraj Gölü'nün gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakılması amacıyla "Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi" ile ilgili adımlar atmaya devam ediyor.

Daha önce başlangıç toplantısı yapılan ve projede görev alan akademisyenlerin saha çalışmalarını sürdürdüğü proje kapsamında "Havza Toplantısı" yapıldı.

Eğil Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, iklim değişikliği ve kuraklığın da temiz suya ulaşma anlamında yeni planlamaların yapılması gerekliliğini doğurduğunu belirtti.

Tutşi, DİSKİ'nin, Dicle Barajı'ndan alınan suyu 32 kilometre iletim hattı ile 1600'lük çelik borularla arıtarak 1 milyon nüfusun musluklarından içilebilir kalitede kesintisiz olarak verdiğini aktararak, kentin 2055'e kadar içme suyu sorununu giderecek olan "Diyarbakır 2'nci Merhale İçme Suyu İnşaatı"na da başladıklarını ifade etti.

200 milyon liraya mal olacak projeyi 2023'te tamamlamayı hedeflediklerini belirten Tutşi, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'a içme suyu sağlayan Dicle Barajı'na gözümüz gibi bakmamız gerekir. Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi ile su kaynağını korumak ve kalitesini kontrol altında tutmak istiyoruz. Dicle Barajı Koruma Planı gelecek nesillere önemli ve değerli bir miras olarak kalacak. Projeye 2021 yılının temmuz ayında başladık, 2023'ün ocak ayında tamamlanacak. Mevzuat gereklilikleri ile başladığımız projemizle Dicle Baraj Gölü'nü besleyen derelerdeki suyun miktarı ve kalitesi kontrol altına alınacak, yer üstü ve yer altı sularının birbiriyle etkileşimini dikkate alan bir koruma planı hazırlanacağından sürdürülebilir su kaynağı yönetimi de kapsamlı olarak sağlanmış olacak."