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Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı

03.06.2021 16:19
Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı, System.String[]

Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı.

Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı.

Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan genel müdürlük binasında düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, bu güzel hizmetin açılışına şahit olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İnsan yaşamı için önemli ihtiyaçlardan biri olan elektriğin artık son 100 yılda her yıl artan oranda yaşamı etkilediğini, özellikle son dijitalleşme ile vazgeçilmez hale geldiğini dile getiren Karaloğlu, elektrik kalitesinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerin başında geldiğini belirtti.

Karaloğlu, Dicle Elektrik'in sadece Diyarbakır'a değil bölgedeki 6 ile hizmet sunan bir şirket olduğuna işaret ederek, "Grup devraldığında burası belki Türkiye'nin elektrik kalitesi ve hizmet bakımından en sorunlu bölgesiydi. Niye, çünkü Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin Türkiye'de elektriğin tarımda en yüksek kullanıldığı illerdi. Bugün de devam ediyor. Bu sene kuraklık da var. Bu sene çiftçinin daha çok elektriğe ihtiyacı var. Dolayısıyla zor bir bölge. 2013'ten bu yana yapılan yatırımların, elektrik arzındaki kalitenin arttığını kendim de şehirde yaşayan bir vatandaş olarak hissediyorum." diye konuştu.

Kaliteli bir elektrik arzı için sadece dağıtım şirketinin çabasının yeterli olmadığını, bu işin vatandaş tarafının da bulunduğunu anlatan Karaloğlu, "Hizmet aldığımız elektrik, su, gaz gibi kamu hizmetlerinin karşılığını öderiz. Ama maalesef bölgemizde elektrik ve suda kayıp kaçak denen bir sorunumuz var." dedi.

Vali Karaloğlu, kesintisiz, kaliteli elektrik isterken vatandaşın da üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, yapılan çalışmalarla elektrikteki kayıp kaçak oranının ciddi oranda düştüğünü aktardı.

Diyarbakır'ın genelinde elektrik altyapısına dönük yatırımların olacağına işaret eden Karaloğlu, bunların şebeke yenileme ve aydınlatma gibi yatırımlar olduğunu açıkladı.

"Diyarbakır Türkiye'de aydınlatmada en iyi şehirlerden biri. Her yer ışıl ışıl. Bundan da gurur duyuyoruz. Bu seneki yatırımlarımızın arasında aydınlatma yatırımları da var." diyen Karaloğlu, kırsalda şebekenin ömrünü tamamladığını, bunların yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Karaloğlu, "Bu sene kırsalda yatırımlarımız var ama oran olarak baktığımız zaman çok değil. Dicle Elektrik'ten talebim 2022'de, 2023'te, 2024'te özellikle kırsal bölge şebekelerinin yenilenip, arttırılması. Bu sene kırsal yatırımlarımız olacak. İnşallah daha çok köyün şebeke yenilenmesi hedefimizdir. Yeni hizmet binası hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Bölgede 7 bin kişiye istihdam

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ise grup olarak salgına rağmen yatırımları ve projeleri aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Bölgede 7 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Tivnikli, Eksim Grubu olarak 2013 yılında devraldıkları elektrik dağıtım şirketi Dicle Elektrik'i bugün yatırım, istihdam ve verimlilik noktasında çok daha iyi bir yere getirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Grup olarak şartlar ne olursa olsun yatırımlara devam edeceklerini aktaran Tivnikli, 2021 yılı içinde projeleri tek tek hayata geçireceklerini ifade etti.

Tivnikli, elektrik dağıtım sektöründeki varlıklarının güçlendiğine değinerek, "Yeni teknolojilerle altyapımızı güçlendirip tüketiciye daha kaliteli hizmet veriyoruz. Yeni genel müdürlük binamız 2013 yılından beri gerek yatırımlarla gerek istihdam ile geldiğimiz bu güzel noktanın güzel bir nişanesi. Bölgemizin en büyük ekonomik gücü olarak çalışanlarımıza ve müşterilerimize hak ettikleri fiziksel ortamı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptık"

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay da 2021'in kendileri için atılım yılı olacağına dikkati çekerek, "Bu yıl yatırımlarımızda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyoruz. Kırsal bölgeleri de dahil ederek yıl sonuna kadar yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Atalay, şöyle devam etti:

"Bölgemizi, enerji dağıtımı ve kullanımı alanında ülkemizin örnek bölgesi yapacağız. 2013'te devralındığından bu yana Dicle Elektrik'te her alanda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Bölgede en yüksek istihdamı sağlayan şirketiz. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptık. Bölgemizin elektrik dağıtım altyapısını baştan sona yeniliyoruz. Hizmet kalitesini, kayıp-kaçak oranını ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırmak için mücadele ediyoruz."

Atalay, Türkiye'nin diğer 20 dağıtım bölgesinin toplamı kadar akıllı şebekeye sahip olduklarını, 10 yıl içinde tüm müşterilerinin akıllı şebekeye dahil edileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Tivnikli ve Atalay tarafından hizmet binasının açılışı yapıldı.

Hasanpaşa Hanı'ndan ilham alınarak yapılan bina 45 milyon liraya mal oldu

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binasının mimarisinde kentin tarihi mirasının en güzel örneklerinden biri olan Hasanpaşa Hanı'ndan ilham alındı.

Yeni bina 10 bin metrekare alan üzerinde 6 katlı olarak inşa edildi. Ayrıca binada uzun süredir kurulması planlanan Scada Kontrol Merkezi de yer alıyor. 200 kişilik konferans salonu, biri büyük toplam 15 toplantı salonu, bekleme salonları, fuaye ve teras gibi bölümlerin yer aldığı hizmet binasının yapımı 45 milyon liraya mal oldu.

Binada iklimlendirme son teknolojik sistemler ile uzaktan kontrol edilebilecek şekilde tasarlandı. Bina içi iklimlendirme yüzde 100 taze hava sistemiyle çalışan ısıtıcılı cihazlar ile yapılacak. Server odalarında hassas kontrollü klima sistemi kullanılan bina, enerji tüketimi açısından tasarruflu ve doğa dostu bir yapı olarak hizmet verecek.

Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı
Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı
Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı
Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı
Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı

Dicle Elektrik Dağıtım, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı - Son Dakika


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