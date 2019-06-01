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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin ortasında mahsur kalan 7 çocuğu ekipler kurtardı

41 dakika önce

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin ortasında mahsur kalan 7 çocuğu ekipler kurtardıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında hayvan otlatan 7 küçük çocuk suyun ortasında mahsur kaldı.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin ortasında mahsur kalan 7 çocuğu ekipler kurtardı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında hayvan otlatan 7 küçük çocuk suyun ortasında mahsur kaldı. Çocuklar kendi çabalarıyla çıkacaklarını belirtmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri çocukların bu isteklerini geri çevirerek, Dicle Nehrine botla inip mahsur kalan çocukları kurtardı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy mevkiinde geçen Dicle Nehri kenarında hayvan otlatan 7 çoban karşıya geçmeye çalıştıkları sırada nehrin ortasında bulunan çalıların üzerinde mahsur kaldı. Olayı gören çevre sakinleri durumu 156 jandarma, 110 itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevre emniyeti alırken, 112 sağlık ekipleri de olumsuz bir duruma karşın hazır bekledi. Bölgeye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, nehrin ortasında mahsur kalan çocuklarla görüşürken, çocuklar; 'Kendi imkanlarımız ile çıkarız' demesi üzerine, ekiplerin çocukların bu isteklerini geri çevirerek botla Dicle Nehrine inip mahsur kalan çocukların yanına giderek çocukları mahsur kaldıkları yerden başarılı bir şekilde kurtardı.
Yaşanan kurtarma anları kameraya an be an yansırken, çocukların çoban olduğu ve sabah erken saatlerinde suyun az olduğu fakat aniden suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kaldıkları öğrenildi.
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin ortasında mahsur kalan 7 çocuğu ekipler kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:33 Kaynak: İHA
İtfaiye, Diyarbakır, Dicle, 3. Sayfa
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