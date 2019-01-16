Diyarbakır'da Dikenli Tellere Sıkışan Papağan Kurtarıldı

Diyarbakır'da dikenli tellere sıkışan papağan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Diyarbakır'da dikenli tellere sıkışan papağan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.



Yenişehir ilçesinde bir vatandaş, gezdirmek için çıkardığı papağanının, omzundan uçarak konduğu bahçe duvarındaki dikenli tellere sıkışması üzerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.



Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiven aracına bindirdikleri sahibinin, yukarı çıkarak kuşu almasını sağladı.



Papağanına kavuşan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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