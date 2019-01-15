Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Dileğim Yoksulara Yardım Derneği Açıldı

Diyarbakır'da Dileğim Yoksulara Yardım Derneği Açıldı

47 dakika önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, yaptığı insanı çalışmalar nedeniyle dernek kurdu.

Diyarbakır'da Dileğim Yoksulara Yardım Derneği Açıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, yaptığı insanı çalışmalar nedeniyle dernek kurdu. "Dileğim Yoksulara Yardım" adı verilen derneğin açılışı yapıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir öncülüğünce kuruluş çalışmaları tamamlanan Dileğim Yoksulara Yardım Derneği'nin açılışı törenle yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Salonunda yapılan açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Açılışta tiyatro ve folklor gösterileri yapıldı. Muradiye Mahallesi Muhtarı ve Dernek Başkanı Dilek Demir, muhtarlık yaptığı süre boyunca açlık sınırı altında olan birçok ihtiyaç sahibine hayırseverlerin destekleriyle yardımcı olmanın kendilerine dernek kurma konusunda esin kaynağı olduğunu belirtti. Demir, "Misyonumuz, iyilikseverliği ve samimiyeti ahlak olarak benimseyip, birlik olup ihtiyaç sahiplerine her anlamda destek olmaktır. Vizyonumuz ise bu bağlamda daha koordineli ve büyük bir özveri ile çalışıp tüm ülkeye yayılabilmektir. İslam güneşimiz Hazreti Muhammed, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisini bizlere miras bırakmıştır. Gelin biz de bu kutsal mirası hep beraber el üstünde tutalım. Yüzlere tebessüm olalım, mutlu edip mutlu olalım" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

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