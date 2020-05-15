Diyarbakır'da dilenci operasyonu - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ilçe belediyelerin zabıta müdürlükleriyle birlikte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının ilçe belediyelerin zabıta müdürlükleriyle Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden ve özellikle ana arterlerde trafik akışında aksamalara neden olan dilencilere karşı harekete geçtiği belirtildi.

Ekiplerin, trafik akışına da engel olan dilencilere cezai işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu yöndeki çalışmaların süreceği aktarıldı.