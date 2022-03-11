Diyarbakır'da dilenciden pes dedirten açıklama: "Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım" - Son Dakika

Diyarbakır'da dilenciden pes dedirten açıklama: "Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım"

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürürken, denetimler sırasında ailece dilenmeye çıkan ve aralarında hamile olan bir kadının savunması pes dedirtti. Dilenci kadın, "Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım "diyerek kendini savundu.

Merkez Sur ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çitçi'nin talimatlarıyla duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini aralıksız devam ediyor. Ekipler, uygulamalar sırasında yakaladıkları dilencileri Sur ilçe Zabıta Müdürlüğüne götürüp inceleme yaparken, incelemeler sırasından aile boyu dilenmeye çıkan hamile olan bir kadının sözleri pes dedirtti. Anne ve kardeşleriyle birlikte dilenmeye çıkan dilenci kadın, "Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım "diyerek kendini savunurken, dilencilere haklarında gerekli cezai işlem uygulandı.

Belediye ekipleri halkın dini duygularını sömüren dilencilere fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların haksız kazanç elde etmek isteyenlerle karşılaşması halinde ekipleri aramasını istediler.