Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

15.04.2022 15:07
Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların yoğun olduğu sokaklarda küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışma yaptığı bildirildi.

Vatandaşların dini ve insani duygularının istismar edilmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kavşaklar ve parklarda araçların camını silen, vatandaşları para vermeye zorlayan, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapan ve dilendirilen çocuklara yönelik zabıta ekiplerinin denetimlerde bu çocukların aileleri tespit ediliyor. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği yasal işlem yapıyor. Bu çocukların aileleriyle ilgili de tutanak tutup ailelerin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine sevkleri gerçekleştiriliyor."

YORUMLAR
500
Terme'de Ramazan denetimi Terme'de Ramazan denetimi Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
14:31 Otobüs şoförü ile taksici birbirine girdi, arada kalan vatandaş bıçaklandı!
14:30 Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir
14:26 Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:13:37. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement