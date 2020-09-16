Diyarbakır'da direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da plaka tanıma sistemi direğine çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut Bulut'un kullandığı 06 FY 0355 plakalı tuz yüklü tır, Diyarbakır- Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi'nde refüjdeki direğe çarptı.
Araçta sıkışan sürücü Bulut, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Direk ve tırın devrilmesi sonucu Diyarbakır-Mardin kara yolu yaklaşık bir saat çift yönlü ulaşıma kapandı. Uzun kuyruk oluşan yol, araç ve direğin kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:47 - Kaynak: AA
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