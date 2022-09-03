Diyarbakır'da takla atan araçlar hurdaya döndü, sürücüler burunları bile kanamadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da takla atan araçlar hurdaya döndü, sürücüler burunları bile kanamadı

03.09.2022 10:08

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden iki araç refüje çarparak takla attı.

Refüje çarpıp takla atarak hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

DİYARBAKIR Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden iki araç refüje çarparak takla attı. Hurdaya dönene araçlarda burunları bile kanamadı.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen bir araç 34 ZC 8176 plakalı otomobili sıkıştırınca sürücü çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hakimiyetini kaybeden sürücü arkadan gelen 21 BS 455 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 21 BS 455 plakalı araç refüje çarpıp takla atarak metrelerce sürüklendi. Hurdaya dönen iki araçta bulunan 4 kişinin burnu bile kanamadan kazayı atlattı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da takla atan araçlar hurdaya döndü, sürücüler burunları bile kanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da takla atan araçlar hurdaya döndü, sürücüler burunları bile kanamadı - Son Dakika
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