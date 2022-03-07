Diyarbakır'da DİSKİ 2021 yılında "temiz su" için 16 projeyi hayata geçirdi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin içme suyunda altyapısını güçlendirmek için 2021 yılında 16 büyük proje hayata geçirdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, DİSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 çalışmaları ele alındı, 2022 yılında yürütülecek projelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yaptığı sunumda, DİSKİ olarak 2021 yılında 16 büyük projeyi Diyarbakır'a kazandırdıklarını, 2022 yılında da çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

DİSKİ olarak 17 ilçede vatandaşlara 1271 personel ve 293 araçla hizmet verdiklerini ifade eden Tutşi, "Tüm kaynaklarımızdan aldığımız suyu tesislerimizde arıtıyor, hemşehrilerimizin musluklarından temiz ve kesintisiz içme suyunun akmasını sağlıyoruz. Su, toprağın bereketi, canlıların yaşam alanı, insanın özü ve olmazsa olmaz gereksinimi. Dolasıyla böylesine hayati ve günlük bir ihtiyacın en sağlıklı şekilde karşılanması DİSKİ'nin asli vazifesi. Ancak su meselesi yalnız günün değil, geleceğin de aynı derecede hayati meselesi." dedi.

Son 2 yılda yaptıkları tüm işlerde Diyarbakır'da suyun en doğru biçimde yönetilmesini sağlamak ve sürdürebilir bilinci oluşturmak gibi bir vizyonlarının olduğuna işaret eden Tutşi, Diyarbakır'ın 50, hatta 100 yıllık su hazinesini yönetmek, düzgün dağıtmak ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak amacıyla yatırımları hayata geçirdiklerini aktardı.

Tutşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz, Diyarbakır'ımızın su kaynaklarını korumak ve geliştirmek adına yapımı bu yıl tamamlanacak Silvan Barajı başta olmak üzere, 7 barajı daha Diyarbakır'ın bugününe ve geleceğine armağan ediyor. Su hazinemiz, DİSKİ'nin kaynakları, tüm bu yatırımlar, Diyarbakır'da yaşayan 1 milyon 800 bin insanın ortak kaynağı. Arıtma tesislerimiz, köylere açtığımız kuyularımız, mevcut 6 barajımız... İl genelinde DİSKİ öz kaynaklarıyla ve dış finansman desteğiyle yürüttüğümüz 13 proje yapım aşamasında. Tamamlanan ve devam eden 550 milyon liralık yatırımlarla Diyarbakır'da su yönetimi için yeni bir bakış açısı inşa edeceğiz. Her bir hemşehrimizin ortak paydaşlığında bugünün ve geleceğin su teminini garanti altına alıyoruz."

2021 yılında merkez ilçelerden, en ücra kırsal mahallelere kadar hayata geçirdikleri projeleri paylaşan Tutşi, "Sondaj çalışmalarından, yeni terfi merkezlerine, kanalizasyon şebekelerinden, yeni su depolarına, yağmur suyu şebekelerinden, yeni içme suyu şebekelerine kadar 16 büyük projeyi geçen yıl Diyarbakır'a kazandırdık." diye konuştu.

Tutşi, Bismil Atıksu Projesi'ni yıl içinde, Dicle Barajı 2'nci Aşama İsale Hattı ve Pompa İstasyonunu ise 2023 yılının Şubat ayında hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.