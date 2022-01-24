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Diyarbakır'da DİSKİ ekipleri buzlanma sonucu oluşan arızalara müdahale etti - Son Dakika

Diyarbakır'da DİSKİ ekipleri buzlanma sonucu oluşan arızalara müdahale etti

24.01.2022 14:02
Diyarbakır'da DİSKİ ekipleri buzlanma sonucu oluşan arızalara müdahale etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, buzlanma sonucu oluşan arızalara müdahale etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, buzlanma sonucu oluşan arızalara müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin buzlanma nedeniyle kentin farklı noktalarında meydana gelen arızaları gidermek için çalışma yürüttüğü bildirildi.

Son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Diyarbakır'da ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığı belirtilen açıklamada, kent merkezi ve ilçelerin kırsal mahallelerinde vatandaşlara içme suyu sağlayan, dondurucu soğuk havalardan dolayı arızalanan ayaklı su depolarında çalışma yapıldığı, arızaların kısa sürede giderildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Su kesintisi yaşanan yerleşim yerlerine yeniden içme suyu verilmeye başlandı. Vatandaşlarca yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle su sayaçlarının donma riskine karşı önlem alınmalı. Aşırı soğuklar sayaç ve su borularına zarar verebilir. Sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş ya da boru kılıfı gibi malzemelerle kaplanması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da DİSKİ ekipleri buzlanma sonucu oluşan arızalara müdahale etti - Son Dakika
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