Doğa timleri Diyarbakır'ın zorlu coğrafyasında dronla iz sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Doğa timleri Diyarbakır'ın zorlu coğrafyasında dronla iz sürecek

16.08.2022 12:20

Diyarbakır'da doğa timleri, sarp arazilerdeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin takibinde ve kaçak avcılıkla mücadelede dron kullanacak.

Diyarbakır'da doğa timleri, sarp arazilerdeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin takibinde ve kaçak avcılıkla mücadelede dron kullanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünün "geliştirme" projeleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında dronla doğa denetimlerinin güçlendirilmesine yönelik proje imzalandı.

Proje kapsamında orman mühendisi, veteriner ve teknik personelden oluşan 15 kişiye dron eğitimi verildi. Doğa timleri sarp ve zorlu arazilerde fotokapanların yanı sıra kurum tarafından temin edilen dronlarla da iz sürecek.

"Bir gözümüz havada olacak"

Doğa Koruma Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürü Erdal Seven, AA muhabirine, uzun yıllar fotokapanlar sayesinde arazide büyük başarı gösterdiklerini, bundan sonraki aşamada dronların da çalışmalarına güç katacağını söyledi.

Seven, ilk etapta 15 kişiye dron eğitimi verdiklerini ifade ederek, "Flora ve faunanın korunmasında, sarp noktalardaki av korumalarımızda sıkıntılar yaşıyorduk. Bundan sonra bir gözümüz de havada olacak. Dronla bölgemiz daha iyi korunacak." dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında eğitim programına destek olduklarını anlatarak, Diyarbakır'ın doğal özelliklerini büyük ölçüde korumuş, doğal ve yaban hayatı çok zengin bir kent olduğunu belirtti.

Maral, projeyle yaban hayatının ve tehlike altında olan türlerin tespit edilip, korunacağına inandıklarını dile getirerek, bu projenin çarpan etkisiyle yeni çalışmaları da beraberinde getireceğini düşündüklerini kaydetti.

"Ulaşım koşullarının zor olduğu yerlerde bize avantaj sağlayacak"

Dron eğitimi alan orman mühendisi Ömer Kaya da gelişen teknolojinin doğa koruma çalışmalarına katkı sunacağını ifade etti.

Kaçak avcılıkla mücadelede dronların büyük faydasını göreceklerine inandıklarını belirten Kaya, "Dron flora ve faunanın görüntülenmesinde bize fayda sağlayacak. Gidemediğimiz bölgelerde bu dronlar doğadaki gözümüz olacağı için bugüne kadar gözlenemeyen türlerin de bu şekilde tespitini yapacağız." diye konuştu.

Orman muhafaza memuru Evindar Tanrıkulu ise dron kullanımının envanter sayımında, tür takibinde, kaçak avcılıkla mücadelede, hatta ileride yemleme faaliyetinde yararlı olabileceğine inandıklarını belirtti.

"Ulaşım koşullarının zor olduğu yerlerde bize birçok avantaj sağlayacak." diyen Tanrıkulu, fotokopanlarla karadan görüntü alırken artık dronla hem havadan hem karadan çekim yapabileceklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da çekicide 39 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır'da çekicide 39 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi Eren Abluka-34 operasyonunda10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi Eren Abluka-34 operasyonunda10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 681 kök kenevir ele geçirildi İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 681 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa timleri Diyarbakır'ın zorlu coğrafyasında dronla iz sürecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet
14:24 Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:54:06. #1.12#
SON DAKİKA: Doğa timleri Diyarbakır'ın zorlu coğrafyasında dronla iz sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement