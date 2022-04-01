Diyarbakır'da doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve rafting yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve rafting yarışması düzenlendi

01.04.2022 14:25
Diyarbakır'da doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve rafting yarışması düzenlendi

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Çermik ilçesinin saklı güzelliklerinin yeniden keşfedilmesi amacıyla doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve rafting yarışması düzenlendi.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Çermik ilçesinin saklı güzelliklerinin yeniden keşfedilmesi amacıyla doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve rafting yarışması düzenlendi.

Türkiye'nin 7 bölgesinden sporcular, doğaseverler, profesyonel dağcıların katıldığı etkinlik, Sinek Çayı'nda düzenlenen rafting yarışmasıyla başladı.

Parkuru 2 bin 950 metre olan yarışmaya, Türkiye Rafting Federasyonu bünyesinde Muğla, İstanbul, Tunceli, Hakkari, Şırnak ve Van'da faaliyet gösteren 7 takım katıldı.

Daha sonra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kent merkezi ve il dışından gelen doğaseverlerle Gelincik Dağı Peri Bacaları eteğinden başlayarak 6 kilometrelik yolda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Profesyonel 20 sporcu, Sinek Kanyonu'nda tırmanış yaptı. Doğaya keklik salınırken, endemik bitki ekimi de yapıldı.

Karaloğlu, etkinliğe katılan gençler ve doğaseverlerle halay çekti.

"Huzur ve güveni gözümüz gibi korumalıyız"

Vali Karaloğlu, rafting yarışmasında dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, kentin doğal zenginliklerini tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Diyarbakır'ın görülmesi gereken birçok saklı güzelliğinin olduğunu ifade eden Karaloğlu, "40 senedir maalesef bu şehri, bölgeyi farklı tanıtan, bölgenin özelliklerini örten, sanki bu bölgenin bu güzellikleri hiç yokmuş gibi davrananlara inat, gölgelenen bütün güzelliklerimizi yeniden insanlıkla paylaşmak istiyoruz. Dünyaya sesleniyoruz, Diyarbakır'ı yeniden keşfetme zamanı." dedi.

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamının turizm ile tanıtıma olumlu katkı sunduğuna işaret eden Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizdeki en kıymetli değerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz ve milletimizin yapmış olduğu büyük gönül ittifakıyla sağlanan bölgedeki huzur ve güven. Bunu gözümüz gibi korumak durumundayız. Bunu koruduğumuz zaman buradaki güzellikleri insanlıkla paylaşma şansımız var. Yoksa enerjimizi gereksiz konularda kullanırız ve yazık ederiz."

Karaloğlu, "2022 yılı doğa ve macera sporlarıyla ilgili takvimimiz hazır. İnşallah yıl boyunca Diyarbakır'ın bu güzelliklerini insanlıkla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğil ilçesinde doğa ve macera sporları için yaptıkları parkın da tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Karaloğlu, Diyarbakır'ın artık bu güzellikleriyle anılmasını istediklerini bildirdi. Karaloğlu, "Diyarbakır gözyaşıyla anılmasın. Sevgi, kardeşlik, muhabbet olsun istiyoruz. Dereceye giren sporcularımızı da kutluyorum. Muğla'dan Şırnak'a kadar ne güzel bir fotoğraf bu. Bu ülke gençliğinin birlikte kardeşçe neler başarabileceğinin de güzel bir örneğidir." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak da katıldı.

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, gençlik, Rafting, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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