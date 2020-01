Diyarbakır'da doğal gaz kaçağında son 1 ayda 80 abone yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da soğuk havaların artmasıyla birlikte doğal gaz kullanımı artmaya başladı. Bazı aboneler patlama tehlikesine rağmen sayaçlara müdahale ederek hem kendilerini hem de çevrelerine tehlikeye attı. Doğal gaz firmasının yaptığı çalışmalar neticesinde son 1 ayda 80 abonenin kaçak doğal gaz kullandıklarını tespit edip gerekli işlemleri yaptı.



Diyarbakır'da soğuk havaların artmasıyla birlikte bazı aboneler patlama tehlikesine rağmen sayaçlara müdahale ederek hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları tehlikeye attı. Merkez ve dört ilçesinde toplamda 194 bin doğal gaz abonesi bulunan firma yetkilileri olası gaz kaçağı durumunda bir binanın bomba şiddetiyle patlayacağını belirterek, kaçak timleri oluşturdu. Doğal gaz kaçak timleri kentte yaptıkları denetimlerde Diyarbakır'da son 1 ayda 80 abonenin kaçak kullanım yaptığını tespit etti.



"Kaçak elektrik mantığıyla doğal gaz kaçağı yapılıyor"



Firmanın Genel Müdürü Salih Deniz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada şu an da Diyarbakır'da 194 bin aboneleri olduğunu söyledi. Bu abonelerin 170 bin, 175 bini fiilen gaz kullandığını belirten Deniz, diğerlerinin henüz kullanma aşamasına geçmemiş durumda olduklarını ifade etti. Deniz, "Son 4 yılda Bismil, Silvan, Çermik ve Ergani ilçelerine de gaz vermiş olduk. Ergani'de 8 bin civarında, Bismil'de 5 bin, Silvan ve Çermikte de 2 bin civarında abonemiz var. Merkezde 12 seneden beri kullanıldığı için daha tecrübeliler abonelerimiz. Yalnız ilçedeki abonelerimiz sayaçlara müdahaleleri oluyor zaman zaman. Bu çok büyük bir risk ve tehlike arz ediyor. Bunu önlemek için kaçak ekipler oluşturduk. Bunlar vakitli, vakitsiz, gece, gündüz her an baskınlar düzenleyip sayaçlara müdahale var mı, yok mu onu yapmak zorundayız. Çünkü burada insan hayatı söz konusudur. Eğer bir yerde bir gaz kaçağı olursa ve bunun farkına varmazlarsa gaz sıkışması durumunda büyük tehlikeler meydana getirebilir. Çünkü doğal gaz, bir yerde kaçak varsa bu yerde değil da tavanda birikir. Bu belirli bir seviyeye kadar geldiği zaman sıkışma yapıyor. Bu sıkışan yerde bir elektrik düğmesine basılmasıyla veya çakmak veya sigara içilmesiyle ya da her hangi bir kıvılcım durumunda çok büyük bir patlama ile binaya zarar veriyor. Yaptıkları bu işlem su veya elektrik kaçağı gibi kendisi zarar görmüyor. Çevresindeki insanlarda zarar görüyor. Sayacın numaratörüne müdahale ediliyor. İçine müdahale ediliyor veya camına müdahale ediliyor. Bu da kısa zamanda fark ediliyor. Kaçak ekiplerimiz bu yapılan müdahaleyi fark eder, etmez gerekli tutanakları, yazışmaları, videoları, resimleri toplayıp o abone ile ilgili gerekli işlemleri yapıyorlar. İlçelerde biraz kaçak elektrikten gelme aboneler var. Çünkü TEDAŞ ilçelerde sayaçları kontrol altına aldı gibi. Daha kimse elektrikte kaçak yapamıyor. Yapamayınca bu sefer gazda yapabilir miyim gibi tecrübesizce bazı risklere giriyorlar. Bu da onlar için risk oluşturuyor. Yakalanan vatandaş sayısı ilçelerde şu an da 1 aylık zarfında 80 tane vatandaşımız yakalandı. Her hangi bir şey olduğu zaman acil 187'ye bilgi bırakarak gerekli müdahaleyi yapmamıza sağlamalıdırlar" dedi. - DİYARBAKIR