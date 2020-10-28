Diyarbakır'da doğalgaz ana borusunda kaçak paniğe yol açtı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iddiaya göre iş makinasının üzerinden geçtiği doğalgaz ana borusunda yaşanan sızıntı paniğe neden oldu. Ekiplerin yapılan çalışmayla boruda arıza giderildi.

Yenişehir ilçesi Gördoğan Mahallesi'nde iddiaya göre iş makinası doğalgaz ana borusu üzerinden geçerek, borunun kırılmasına neden oldu. Kırılmayla birlikte gaz sızıntısının yaşanmasıyla vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Polis ekipleri mahalleye giden yolları kapattı. İtfaiye ekipleri hazırda bulunurken, doğalgaz ekipleri ana vanaları kapatarak boruda biriken basıncın bitmesiyle hasar gören yerin tamiratı için çalışmalara başladı. Yaklaşık 3 saat süren sızma ve şiddetli basıncın bitmesiyle mahalleye giden yollar tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR