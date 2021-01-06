Diyarbakır'da, bir avukatlık bürosunda iddiaya göre doğal gazdan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

- Diyarbakır'da, bir avukatlık bürosunda iddiaya göre doğal gazdan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

- Diyarbakır'da, bir avukatlık bürosunda iddiaya göre doğal gazdan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Diyarbakır, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da, bir avukatlık bürosunda iddiaya göre doğal gazdan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. - Son Dakika

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