Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu - Son Dakika

Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu

26.10.2020 13:49

Diyarbakır'da hızlı kentleşme ve doğalgazın yaygınlaşması, soba imalatında büyük düşüş yaşanmasına neden oldu.

Diyarbakır'da hızlı kentleşme ve doğalgazın yaygınlaşması, soba imalatında büyük düşüş yaşanmasına neden oldu. Soba satışı yapan esnaf, doğalgaz ve kaçak elektrik tüketiminin mesleği bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

Diyarbakır'da hızlı kentleşme ve doğalgazın yaygınlaşmasıyla, sobacılık mesleği de unutulma yüz tutan meslekler arasına girdi. Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Sobacılar Çarşısından eskiden her yıl bin, bin 500 civarında soba sattıklarını belirten esnaf, doğalgaz ve kaçak elektrikle birlikte işlerinde yüzde 90 düşüş yaşadığını ifade etti.

Sobacılık mesleğinin tarih olduğunu ifade eden Nurettin Sobacı, "Çocukluğumdan bu yana hem okula giderdim hem de bu işe gelirdim. Sobacılık mesleğinde eskiden çok iyi iş olurdu. Gece gündüz çalışırdık siparişleri yetiştirmek için ama yetiştiremezdik iş yoğunluğundan. 5 yıl önce yine şuan ki durumdan çok çok iyiydi. Son yıllarda doğalgaz ile birlikte bütün sobacılık mesleği de tarih oldu, öldü diyebiliriz" dedi.

"Kaçak elektrik işlerimizi aksattı"

Dededen kalma mesleği devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Ramazan Mungan da "Sobacılık mesleği eskiye göre artık yok olma ile karşı karşıya. Eskiden burada 50'nin üzerinde esnaf vardı. Bu esnaflar Müslüman ve gayrimüslim olarak anılıyordu. Benim babam Müslümanların içerisinde ilk bu mesleğe başlayandı. Şuan 3 veya 5 tane sobacı, kalaycı ve tamirci kaldı diyebilirim. İşlerimiz eskiye göre bitik durumda. Kent merkezinde doğalgazın gelmesiyle birlikte soba satışlarını genelde kırsal mahallelere yapıyorduk. Fakat kırsal mahallelerde kaçak elektrik kullanımı işlerimizi aksattı, iş yapamaz duruma geldik" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu
Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu
Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu
Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu
Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu
Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu

Kaçak Elektrik, Diyarbakır, Doğalgaz, Soba, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti         
14:25
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti         
13:43
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu         
12:41
Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi         
12:05
Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz         
12:01
iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu         
11:47
Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu         
11:39
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü         
10:41
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 14:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da doğalgazın yaygınlaşması ve kaçak elektrik kullanımı soba üreticilerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei