Diyarbakır'da Doğu Türkistan'daki kadınlar için basın açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır'da Doğu Türkistan'daki kadınlar için basın açıklaması

08.03.2022 15:34
Diyarbakır'da Doğu Türkistan'daki kadınlar için basın açıklaması

Diyarbakır'da, Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlara yönelik basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır'da, Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlara yönelik basın açıklaması yapıldı.

Merkez Sur ilçesindeki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Şubesi önünde toplanan dernek üyesi kadınlar, "Doğu Türkistan'daki soykırımı durdurun", "Doğu Türkistanlı kadınların çığlığına kulak ver" yazılı pankartlar taşıdı.

Kadınlar adına açıklama yapan Diyarbakır Genç İHH Kadın Sorumlusu Ebrar Çimen, dünyadaki tüm kadınların eşit, hür ve insani yaşam koşullarına ulaşabilmeleri için toplandıklarını söyledi.

Çimen, amaçlarının Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla, inancıyla ve öz benliğiyle hayatına devam edebilmesi, rızasız ve anlaşmasız yapılan erdem dışı muamelelerin son bulması, çalınan, el konulan, yok sayılan hakların iadesi, açlık ve sefaletin bitmesi olduğunu dile getirdi.

Savaşların en çok kaybedeninin kadınlar olduğunu dile getiren Çimen, şöyle konuştu:

" Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Mısır'da çatışma ortasında kalan kadınların uluslararası sözleşmelerdeki haklarını en güçlü puntolarla yazıp altını çizerek ihlal edildiğine dikkat çekmek ve bu ihlallerin son bulması için kanunların icra edilmesi gerekliliğini ortaya koymak üzere harekete geçildi. Sadece kadınlara yönelik ihlaller, tüm insanlık vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır. BM ve BM üyesi tüm devletler Çin'in yapmış olduğu bu suçları durdurmakla sorumludur. Dünyadaki tüm kadınlarına sesleniyoruz, dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Bizim hakkımız sizin de hak alanınızdır. İhmal etmelerine izin vermeyin. Lütfen bize ses verin. Müslüman Uygur kadınlarına yapılan bu korkunç zulmü durdurun, bu acı ve utancı taşımayın."

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Dünya Kadınlar Günü, Doğu Türkistan, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Doğu Türkistan'daki kadınlar için basın açıklaması - Son Dakika


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